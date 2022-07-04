Avustralya’da sel: Barajlar taştı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu.

Barajlar taştı. Bazı yollar çöktü.

Yağışın etkisini artırabileceği uyarısı yapıldı. Sidney kentinde ise 30 binden fazla kişinin tahliyeye hazır olmaları istendi.

Şiddetli yağmur Avustralya’nın güneydoğu kıyılarını vururken ülkede son 18 ayda dört kez büyük sel felaketi yaşandı.