Almanya 30 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi

Alman Federal İstatistik Kurumu Destatis, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’nın ihracat rakamları mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak 125,8 milyar euroya geriledi.

İthalat ise yüzde 2,7 oranında artarak 126,7 milyar euroya yükseldi.

Almanya, nisan ayında 3,1 milyar euro dış ticaret fazlası açıkladı.

Ülke daha önceki en son dış ticaret açığını 1991’de vermişti.