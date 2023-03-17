Avustralya'da en uzun süreli sörf rekoru kırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYaşam

Avustralya’da en uzun süreli sörf rekoru kırıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Avustralya'da Blake Johnston 30 saat 11 dakikalık süresiyle en uzun süre sörf yapma rekoruna kırdı.

Avustralya’da Blake Johnston 30 saat 11 dakikalık süresiyle en uzun süre sörf yapma rekoruna kırdı.

Blake Johnston Güney Sidney’deki Cronulla sahilinde dalgalarda geçirdiği 30 saat 11 dakikayla yeni bir rekora imza attı.

Johnston, gazetecilere “Hala yapacak bir işim var” diyerek rekor kırmaya devam edeceğini söyledi.


40 yaşındaki eski profesyonel sörfçü ve uzun mesafe koşucusu; körlük, kulak iltihabı ve susuzluğun yanı sıra uykusuzluk, hipotermi, köpekbalığı saldırısı ve denizanası sokması riskiyle karşı karşıya.

Johnston sadece cuma günü öğle yemeğinde sağlık kontrolü ve göz damlası almak için kısa bir süre sudan çıktı.

Johnston, 2020’de zıpkınla balık tutarken Gold Coast açıklarında boğulan Avustralyalı Olimpiyat snowboardcusu Alex ‘Chumpy’ Pullin’in anısına kurulan Chumpy Pullin Vakfı için bağış topluyor.

Ayrıca, kısmen on yıl önce kendi canına kıyan babasını anmak için ruh sağlığı yardım kuruluşlarını da destekliyor.

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Tags:Blake Johnstonrekorsurf
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