Avustralya’da alacakaranlıkta paniğe yol açan pembe ışığın ‘esrarı’ çözüldü

Avustralya’nın Victoria eyaletinde bir kasabada alacakaranlıkta beliren pembe ışık, paniğe neden oldu. Daha sonra ışığın tıbbi amaçlı esrar için kenevir yetiştirilen gizli bir tesisten geldiği ortaya çıktı.

Mildura kaşanası sakinlerinden Tammy Szumowski BBC’ye Çarşamba gecesi yaşadıklarını anlatırken “Çocuklarımın önünde sakin olmaya çalışıyordum. Endişe edecek bir şey olmadığımı söyledim. Ama aklımdan bir sürü şey geçiyordu” dedi.

‘Stranger Things anı’

“Anneme telefon açtım. Arkadan babamın sesi duyuluyordu. Babam, ‘Dünyanın sonu geldi, gidip hemen yemeğimi bitireyim’ diyordu. Annem de ona ‘Dünyanın sonu geldiyse yemek yemenin anlamı ne?’ diye karşılık verdi.”

Nikea Champion adlı başka bir kasaba sakini ise önce gökyüzündeki parıltının Ay’dan kaynalandığını sandığını fakat daha sonra ışığın yerden geldiğini fark ettiğini söyledi:

“Bir anda beynime bir sürü ‘dünyanın sonu’ senaryosu üşüştü. Bir Stranger Things anı yaşıyordum. ‘Bu Vecna (Netflix dizisindeki kötü karakter) mıydı?”

Gizli tesis ifşa oldu

Avustralya’da tıbbi amaçlı esrar kullanımı 2016’da yasallaşmıştı. Ancak keyif amaçlı esrar kullanımı hala yasak.

Ülkede tıbbı amaçlı esrar üretilen tesislerin yerleri güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor.

Kapalı alanlarda kenevir bitkisi kırmızıya çalan bir ışığa ihtiyaç duyuyor.

Kenevir yetiştiren Cann Group şirketinin sözcüsü, “Normalde hava kararınca otomatik perdeler iniyor. Ama o akşam perdeler çalışmamış. Hava çok bulutlu olduğu için böyle bir etki oluşmuş” dedi.