Avunduk: Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk yöneticilerin bu ülke genelinin yöneticisi olduklarını ve tüm vatandaşlarına hizmet için seçildiklerini unuttuklarını söyledi.

Ülkeyi yönetenleri sadece bir zümrenin refahını düşünmekle suçlayan KTSO Başkanı Candan Avunduk açıklamasında ” Değerli yönetenlerimizin 2021 yılının ilk açıklamalarında müjde verir gibi kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği için harçlara yapılan zamların normal karşılanması gerektiği açıklamalarında bulunduğunu hayretler içerisinde izlemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

2020’yi sorunlarla dolu bir yıl olarak geride bıraktık. Salgınlar, doğal felaketler ekonomik sıkıntılar derken 2021’e salgın ve ekonomik krizle girdik.

Ekonomik olarak salgından en çok etkilenen kesim olan özel sektör hem şirketlerini ayakta tutmak hem de personellerini böylesi bir dönemde yalnız bırakmamak için çok büyük çaba harcadı. Değerli yönetenlerimizin 2021 yılının ilk açıklamalarında müjde verir gibi kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği için harçlara yapılan zamların normal karşılanması gerektiği açıklamalarında bulunduğunu hayretler içerisinde izlemekteyiz.

Ancak belli ki yöneticilerimiz bazen bu ülke genelinin yöneticisi olduklarını ve tüm vatandaşlarına hizmet için seçildiklerini unutuyorlar. Sadece bir zümrenin refahını düşünürken, geri kalanları görmezden geliyorlar. Kaldı ki sanmıyoruz ki, kamu çalışanlarının da böylesi bir uygulamadan memnun olacaklardır. Ancak yapılan böylesi açıklamalar özel sektörü derinden yaralamaktadır.

Alınan kararların bütünlüklü olarak alınması, herkese ve her kesime olumlu dokunuşlar olması gerekmektedir.

Üretime dayalı bir ekonomi için kaynakların doğru kullanılması gerekir. 13. Maaş gibi bir ödeneğin tüketim ekonomisi düşünülerek harcanması, kaynağın üretimden uzaklaştırılmasıdır. Bu çok da anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir.

Candan AVUNDUK

Başkan