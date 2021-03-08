Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Atletico Madrid, İtalya’da Inter, Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

Premier Lig

Haftaya açık ara lider giren sezonun flaş ekibi Manchester City, derbi maçta Manchester United’a 2-0 kaybetti. City’nin ligdeki en yakın takipçisi United, rakibinin tüm kulvarlardaki 21 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ligde kötü günler geçiren son şampiyon Liverpool, Fulham’a 1-0 mağlup olarak evinde üst üste 6. yenilgisini aldı. Zirve takipçilerinden Leicester City ise Brighton’ı 2-1’le geçerek haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig’de 65 puanla lider olan Manchester City’yi, 54 puanlı Manchester United, 53 puanlı Leicester City ve 47 puanlı Chelsea izledi. Ligin 27. haftası bugün oynanacak Chelsea-Everton ve West Ham United-Leeds United mücadeleleriyle tamamlanacak.

La Liga

Şampiyonluk yarışında yer alan Atletico Madrid ile Real Madrid’i karşı karşıya getiren derbi 1-1 berabere sonuçlandı.

Barcelona, Osasuna deplasmanından 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Sevilla, Elche’ye 2-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.

La Liga’nın 26. haftasında 59 puanlı lider Atletico Madrid’i, Barcelona 56, Real Madrid 54, Sevilla ise 48 puanla takip etti.