Avrupa Parlamentosu Avrupalıların hayatını nasıl etkiliyor?

28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede 23-26 Mayıs günleri gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım 40 yıl sonra ilk kez artış gösterdi ve yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Katılımın artmasında aşırı sağın yükselişinden duyulan endişenin yanı sıra iklim ve çevre konusunda artan duyarlılıklar ve AB’yi geleceklerinin önemli bir parçası olarak gören gençlerin payı var. Ancak belki de en önemli gerekçe 2009 Lizbon Antlaşması sonrası AP’nin artan gücü, yapılan kanun ve düzenlemelerdeki ağırlığı ile 550 milyon Avrupalının günlük hayatını etkileyen kararlar alabilmesi oldu.

Sağlıktan çevreye, tüketici haklarından kişisel verilerin korunmasına pek çok alanda AP, Avrupalı olmanın avantajlarını arttırmayı başarabildiğini gösterdi. İşte 2014-2019 döneminde AP sayesinde Avrupa vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran somut birkaç örnek:

Daha ucuz iletişim

Haziran 2017 itibarı ile 28 Avrupa ülkesi vatandaşı diğer üye ülkelerde bulunduğu zaman içerisinde cep telefonunu kendi ülkesindeki tarife ile kullanabiliyor. İnternet verisi, arama, SMS bunların tümü sanki kişi ülkesinden çıkmamış gibi aynı ücrete tabi oluyor.

Bu durum tüm vatandaşların daha fazla iletişim içerisinde kalabilmesine, özel kişilerin ve şirketlerin masraflarında ciddi tasarruflar yapabilmesine olanak sağladı.

Ayrıca 15 Mayıs 2019’dan başlayarak AB içerisindeki tüm aramaların dakikası en fazla 19 cent olacak şekilde sınırlandırıldı.

Sanal alışverişte daha fazla seçenek

Yeni düzenleme ile Aralık 2018’den bu yana sanal alışveriş sitesi kullanıcılarının bağlantı kurduğu adrese göre ayrımcılık yaparak farklı fiyatlar ve hizmet koşulları belirleyemiyor. Her sanal mağaza tüketicisine yerel tüketici ile aynı hizmeti ve satış etiketini sağlamak zorunda.

Çevreyi kirleten tek kullanımlık plastiklere son

İlk olarak 2015 yılında plastik poşet kullanımını azaltmak üzere yapılan düzenlemelerin Avrupalıların yüzde 72’sinin daha az plastik kullanmasına sebebiyet verdiği görülünce AP, Mart 2019’da ikinci büyük adımı attı ve birlik içerisinde tüm tek kullanımlık plastiklerin 2021 itibari ile yasaklayacak kanunu onayladı.

Bu sayede pipetler, gıda paketleri, kulak pamukları gibi çok sayıda tek kullanımlık plastik madde içeren ürün için firmalar farklı yöntemler geliştirmek zorunda olacak. Bu adım hızla kirlenmekte olan dereleri ve denizleri, en büyük zararı veren tek kullanımlık plastik atıklardan koruyacak.

AB ülkeleri ile ticaret yapmak isteyen tüm ülkeler de bu standartları karşılamak zorunda kalacağı için dünya üzerinde önemli bir etkisinin olacağı öngörülüyor.

Sanal güvenlik

Sanal aktivitelerde en büyük endişe kaynağı olan kişisel verilerin kullanımına yönelik son 20 yılın en önemli adımı atıldı ve yeni bir veri koruma kanunu Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi.

Avrupa vatandaşları, kişisel verileri ve bu verileri kimlerin nasıl kullanabileceği konusunda daha fazla hakka kavuşurken, verileri kullanmak isteyen firmalar daha fazla sorumluluk ve kötüye kullanım durumunda çok daha ciddi ve yüksek yaptırımlar ile karşılaştı.

İşçi hakları kapsamı genişletildi

Nisan 2019 itibarı ile parlamenterler dengeli bir iş ve özel hayatın sağlanabilmesi adına önemli düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Örneğin yeni çocuk sahibi olan babalar da artık anneler gibi izin günü alabilecek ve bu süre en az 10 günden başlayacak.

Bir başka örnek; Uber ve Deliveroo benzeri firmalarda çalışan kişiler için de asgari işçi hakları getirilmesi oldu. Bu alanda oluşabilecek sömürülerin erkenden önüne geçilmesi hedeflendi.

İklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar

2016 yılında parlamento, tarihi Paris İklim Antlaşmasını onayladı. O günden bu yana parlamenterler karbon emisyonlarının belirlenen hedeflere düşürülmesi için düzenlemeler üzerinde çalışıyor ve yenilenebilir enerji için daha fazla bütçe ayrılması konusunda üye ülkelere çağrı ve baskı yapıyor.

Yurt dışında okumak ve farklı eğitimler görmek için daha çok imkan ve fırsat

Mart 2019’da Erasmus bütçesi üç katına çıkarılarak 2021-2027 döneminde AB ülkeleri içerisinde görülecek eğitimler noktasında çok daha fazla sayıda gence daha fazla seçenek ve ödenek oluşturuldu.

Ekonomik büyümeye katkı yapan yeni ticaret anlaşmaları

Parlamento Aralık 2018’de AB-Japonya ticaret anlaşmasına onay vererek birliğin bugüne kadar yaptığı en büyük ikili ticaret anlaşmasını hayata geçirmiş oldu. Parlamento bu dönem içerisinde Kanada ve Singapur ile de ikili ticaret anlaşmaları onayladı.

Daha güvenli bir Avrupa

AP, terörizm ve ciddi suçlar ile mücadele için 2016 yılında onayladığı bir düzenleme ile dışarıdan AB ülkelerine uçan yolcuların bilgilerinin havayollarınca güvenlik yetkililerine sağlanması zorunluluğunu getirdi.

Daha düşük enerji faturaları

Avrupa Parlamentosu, 2017’de her tür enerji faturasının sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesini sağlayarak Avrupa’da yaşayanların neyi, ne kadar, kaça tükettiğini daha net görmesini, anlamasını ve istediği takdirde kolayca firma değiştirmesini sağlayan bir düzenleme getirdi. Çok sayıda hanede bu sayede önemli tasarruf sağlandı.