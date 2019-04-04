Türkiye

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili önemli çağrı

4 Nisan 2019

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye’de yerel seçimlerin ardından yeniden oy sayma işlemlerini gerçekleştiren görevlilerin özgür ve müdahale olmadan işlerini yapabilmelerini güvence altına alınmasını istedi.

Strasbourg’da 36. Genel Kurul oturumunu gerçekleştiren Kongre, Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride, “Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir oylama. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır.” denildi.

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