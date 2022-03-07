Avrupa Komisyonu’ndan sivil topluma 2.5 milyon Euro destek

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlattı.

8’inci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı, Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün teşvik edilmesi için sivil toplumu desteklemeyi amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu, 2007’den bu yana Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı kapsamında toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif çağrısı yaptı.

Program kapsamında ayrıca, 1 milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele konulu teklif çağrısı da açıldı.

Bu teklif çağrısı, farklı öncelikler barındıran üç başlıktan oluşuyor.

1- İki toplumlu araştırma projeleri: Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

2 – İki toplumlu güven artırıcı projeler: Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan hakları, kültür veya spor konularının öncelik taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

3 – Kıbrıslı Türk toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan projelerle KTt’deki sivil toplumu destekleyecektir.

1’inci başlık için tahsis edilen bütçe 500.000 Euro olarak açıklandı.

Başvuru sahipleri, 30.000 Euro’dan 100.000 Euro’ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecek.

2’nci başlık için tahsis edilen bütçe 1 milyon Euro ve 3’üncü başlık için tahsis edilen bütçe de 1 milyon Euro şeklinde belirlendi.

Tüm başlıklarda Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje teklifinde belirtilen toplam tutarın % 60 ila % 95’ini karşılayabilecek.

İlk iki başlık kapsamında önerilecek projeler, biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az iki başvuru sahibiyle uygulanacak. 3’üncü başlık kapsamında sunulacak proje teklifleri yalnızca bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilecek, ancak projelerde esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları istenirken, proje tekliflerinin (kavram belgelerinin) son teslim tarihi 19 Nisan 2022 günü Kıbrıs saati ile 16:00 şeklide duyuruldu.

Hibe başvuru rehberi, teklif çağrısı belgeleri ve örnek şablonlar 173620 referans numarasıyla aşağıdaki adreste mevcuttur:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=173620

Yunanca ve Türkçe çevirinin de olacağı ilk bilgilendirme toplantısı 9 Mart 2022 günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantısına kaydolmak için lütfen [email protected] adresine 7 Mart 2022 gününe kadar e-posta gönderiniz.

Sonraki bilgilendirme toplantıları ve eğitimler Mart 2022’de gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerindeki sayfalardan ulaşılabilecektir.

[email protected] adresine 31 Mart 2022 tarihine kadar e-posta göndererek yardım masası desteği talep edilebilecektir.

Bu girişim Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.