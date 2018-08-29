Avrupa Kıtasını Yiğitcan’lı takım temsil ediyor

IAAF Dünya Kupası yarışmalarında Avrupa kıtasını temsil edecek 4x100m takımı açıklandı. türkiye 4x100m bayrak takımının temsil edeceği Avrupa Kıta karması takımında Yiğitcan Hekimoğlu da yer alacak.

Berlin’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 37.98sn derece ile Avrupa ikinciliği ile gümüş madalya kazanan ve Türkye Rekoru kıran takımda da yer alan Hekimoğlu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Atletizm Birliği’nin IAAF’a gönderdiği takımda Ramil Guliyev, Jack Ali Harvey, Emre Barnes,Yiğitcan Hekimoğlu , İzzet Safer ve Aykut Ay’dan oluşuyor. Ülkemize sayısız başarı ve gurur getiren Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş bu başarıyla bir ilke daha imza atmış olacaklar. 8-9 Eylül tarihlerinde Çekya’nın Ostrava şehrinde yapılacak olan IAAF Dünya Kupası yarışmaları Intercontinantal Cup olarak da biliniyor. Yiğitcan Hekimoğlu ” bu başarılardan dolayı çok mutu olduğunu ve Avrupa Kıtasını temsil edecek takım içerisinde yer almaktan onur duyduğunu belirtti.

Antrenör Keleş ise Doğru ve düzenliçalışmalarla yakalamış ldukları başarılardan dolayı mutlu olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu başarıları hakettiğini ve türkiye milli takımıyla birlikte varılan bu noktayı halkımızın keyifle izlemesini arzuladığını belirtti.