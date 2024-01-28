Avrupa, Filistin için meydanlara indi: “Bu bir savaş değil, soykırım”

Avrupa’da birçok ülkede binlerce kişi Filistin halkına destek olmak için meydanları hınca hınç doldurdu. Göstericiler “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Katil Netahyahu”, “Özgür Filistin” sloganları atarken, İsrail ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) de tepki gösterdi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 113 gündür devam ediyor. Filistinli sivillerin de durumu giderek kötüleşiyor.
Avrupa’da birçok şehirde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.
İSPANYA
“Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi” adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos’un da aralarında olduğu İspanya’nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid’e geldi.
“Her zaman Filistin direnişiyle” başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, “İsrail’e boykot”, “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Katil Netahyahu”, “Özgür Filistin”, “Adalet”, “İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor” sloganları attı.
Okunan manifestoda “derhal ve kalıcı ateşkes” çağrısı yapılırken İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze’ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.
Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi. Filistin halkının, “sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu” vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.
Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra’nın da olduğu, İspanya’daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.
TURİZM FUARINDAKİ İSRAİL STANDI ÖNÜNDE EYLEM
Diğer yandan Madrid’de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur’daki İsrail standı önünde DE eylem yapıldı.
Bir grup İspanyol, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında öldürülen sivil Filistinlilerin fotoğraflarını gösterip, İsrail’i soykırımla suçlayan sloganlar attı.
Fuarın ilk gününden itibaren stant çevresinde bulunan İsrailli güvenlik görevlileri eyleme müdahale etmeye çalışsa da göstericiler sloganlarını attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.
İTALYA
Ülkede, hafta ortasında Yahudi Toplumu temsilcilerinin, Uluslararası Holokost’u Anma Günü olan bugün Filistin’e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesi ve İçişleri Bakanlığının da kamu güvenliğini gerekçe göstererek bu yürüyüşleri yasaklamasına rağmen öğrenciler, sol görüşlü gruplar, İtalya’da yaşayan Filistinliler ve Müslümanlardan oluşan binlerce kişi meydanlara indi.
Başkent Roma’da yürüyüşün başlayacağı nokta olan Vittorio Emanuele Meydanı’nda bir araya gelen 3 binden fazla gösterici, miting yaparak, hem gösteri haklarına getirilen yasağı hem de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Mitingde yapılan konuşmalarda yapılması planlanan yürüyüşlere yasak getirilerek gösteri hakkının engellendiği savunuldu ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başta olmak üzere sağ koalisyon hükümetine tepki gösterildi. Protestocular, sık sık “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.
Roma’daki miting sırasında, güvenlik güçlerinin göstericilerin yürüyüşüne izin vermeyecek şekilde bölgeyi sıkı şekilde kordona alması, helikopterle havadan gözetleme yapması dikkati çekti.
Başkent Roma gibi haftalardır aralıksız Filistin’e destek yürüyüşlerinin yapıldığı ve yasak kararının verildiği yerlerden olan kuzeydeki Milano’da da çok sayıda kişi sokaklara indi.
Milano Valiliğinin Holokost Anma Günü’ne denk geldiği gerekçesiyle aldığı yasak kararına rağmen bini aşkın Filistin destekçisi, Loreto meydanında toplandı.
HOLLANDA
Waalhaven otoparkında toplanan yüzlerce gösterici, Filistin’e destek vermek ve Gazze’deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Filistin bayrakları ile “Artık baskı yok, özgürlük zamanı” ve “Filistin’e özgürlük” yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, kentin merkezi noktaları ve Erasmus Köprüsü’nden geçti.
Güzergah boyunca Filistin’e destek sloganları atılan eylemde göstericiler, korna çalarak Gazze’deki katliama dikkati çekti.