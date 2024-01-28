Avrupa, Filistin için meydanlara indi: “Bu bir savaş değil, soykırım”

Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi. Filistin halkının, “sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu” vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.