Avrupa, Filistin için meydanlara indi: "Bu bir savaş değil, soykırım" - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Avrupa, Filistin için meydanlara indi: “Bu bir savaş değil, soykırım”

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Avrupa Filistin

Avrupa’da birçok ülkede binlerce kişi Filistin halkına destek olmak için meydanları hınca hınç doldurdu. Göstericiler “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Katil Netahyahu”, “Özgür Filistin” sloganları atarken, İsrail ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) de tepki gösterdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 113 gündür devam ediyor. Filistinli sivillerin de durumu giderek kötüleşiyor.

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Tags:avrupaFilistinsoykırım
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