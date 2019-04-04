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Avrupa Birliği için ‘en düşük ölümlü kaza sayısına ulaşmak’ yetmiyor

4 Nisan 2019

Avrupa Komisyonu son bir yıl içerisinde Avrupa’daki yollarda daha önceki yıllardan daha az ölümlü kazanın meydana geldiğini, buna karşın bu konuda büyük bir sıçrama yapılabilmesi için daha fazla çabaya gerek olduğunu bildirdi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonun Ulaşımdan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc Avrupa Birliği’ni oluşturan 28 ülkede 25 bin 100 trafik kazası meydana geldiği ve bunun 2010 yılına göre yüzde 21 düşük olmasına rağmen, 2020 için belirlenen yüzde 50 hedef rakamına ulaşılmasına çok uzak olduğu kaydedildi.

Bulc açıklamasında 2050 yılı için “Sıfır kaza” hedefi belirlendiğini ve gerek Komisyon gerekse Parlamento’nun Avrupa vatandaşlarının hak ettiği ve talep ettiği güvenli yollara ulaşması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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