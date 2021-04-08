Avlanma alanları küçülen kutup ayıları, deniz kuşlarının yumurtalarını yemeye başladı

İklim değişikliği kutup ayılarını beslenme şekillerini adapte etmeye zorluyor. Yeni bir araştırma, kutup ayılarının giderek daha fazla deniz kuşu yumurtası arayışına çıktığını gösterdi.

Kutup ayıları normalde halkalı ve sakallı fokların yanı sıra beyaz balinalarla, morslarla, deniz gergedanlarıyla ve kutup balinalarıyla beslense bile hızla azalan deniz buzulları normal besinlerini daha az avlayabildikleri anlamına geliyor.

Bunun sonucunda kutup ayıları, insanların yaşadığı bölgelerdeki çöplerde yiyecek aramakla birlikte deniz kuşları yuva yaparken de deniz kenarına gelmeye ve onların yumurtalarını atıştırmalık olarak yemeye başladı.

Royal Society Open Science dergisinde yeni yayımlanan yazı, yumurta sayısının azalmasıyla, 11 gün boyunca kutup ayılarının yuvalama alanına nasıl yaklaştığını takip etti.

Kanada’daki araştırmacılar, dronelar kullanarak yeni ve daha sıcak bu çağda yemek arayışına çıkan büyük yırtıcıların becerikliliğini ölçmek için kutup ayılarının Nunavut’taki Mitivik Adası’nda yaygın bulunan pufla kazlarının yuvalarında beslenişlerini izledi.

Windsor Üniversitesi’ndeki Great Lakes Çevre Araştırmaları Enstitüsü’nden makalenin baş yazarı Patrick Jagielski, “Daha geç gelen ayıların giderek daha fazla boş yuvayı ziyaret ettiğini ve enerjiyi en aza indirecek şekilde hareket etmediklerini ama yedikleri yumurta kümelerinde giderek daha az seçici hale geldiklerini gördük” dedi.

Bununla birlikte ayılar, bir pufla kazının aniden kaçmasının yakınlarda terk edilmiş yumurtaların olduğu anlamına geldiğini her seferinde fark edemedi.

Yazarlar, “Bu çalışma, başlıca avlarını elde etmek daha zor hale gelince türlerin diyetlerine ‘daha az tercih edilen’ kaynakları dahil edebilecek olsa da bunu verimli bir şekilde yapamayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bunun kutup ayılarının avlanmasına ilişkin genelleştirilebilecek bir gösterge olmadığını söylese bile bu, küresel ısınma sonucunda hayvanların beslenme tarzına verilen zararı gösteriyor.

Bu türün yaşam süresine dair endişelerin yanı sıra Temmuz 2020’de Nature Climate Change’de yayımlanan bir çalışmada, kutup ayılarının 2100’e kadar açlık yüzünden soyunun tükenebileceğini öngörülmüştü.

Araştırmacılar hem iklim ısınması tahminlerine hem de ayıların yağ rezervleriyle hayatta kalmak zorunda olduğu yılın giderek artan süresine dair verileri inceledi.

Bu ayın başlarında Global Change Biology dergisinde yayımlanan bir makalede, yüzlerce yıl boyunca, hatta önceki Arktik ısınma dönemlerinde bile yumuşak hayvan yağı ve et içeren özel beslenme tarzlarını sürdürdüğü belirtilmişti.