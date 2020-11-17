Avcıoğlu’ndan ‘jeneratör’ açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu ziyareti sırasında KKTC’ye 2 adet elektrik jeneratörü hibe edilmesi talimatına ilişkin KIB-TEK Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Avcıoğlu,basında yer alan jeneratör haberleriyle ilgili çok soru geldiğini dile getirerek işte bu açıklamayı yaptı;

Bugün basında yer alan KIBTEK’e 2 adet Jeneratör hibe edilmesi konusunda çok sayıda soru geldi ve gelmeye devam ediyor.. Bilgi kirliliğini gidermek adına:

1-) Hibe edilecek olan Jeneratörler 2 adet 50 MW değil, 2 adet 25 MW = TOPLAM 50 MW Kapasitede Gaz Türbini hibe edilmesi şeklindedir.

2-) Hibe edilecek Jeneratörler basında yer aldığı gibi çift yakıtlıdır, yalnız bu çift yakıt bundan önce KIBTEK Yönetim Kurulu’nun planladığı şekilde “Fuel Oil – Doğalgaz” şeklinde değil, “Doğalgaz – Motorin” şeklindedir.

3-) KKTC’ye Doğalgaz getirilene kadar bu Jeneratörleri Doğalgaz ile çalıştırmak mümkün değildir, Motorinle çalıştırmak gerekecektir.

4-) Motorin ile elektrik üretimi Fuel Oil ile elektrik üretimine kıyasla ortalama %15 daha pahalı olacaktır.

5-) Motorin ile elektrik üretimi Fuel Oil’den daha pahalı olacağı için bu Jeneratörler sürekli elektrik üretimi için kullanılamayıp yalnızca acil durumlarda kullanılabilecektir.

6-) Fuel Oil’de olduğu gibi Motorin için de ayrıca bir Yakıt İhalesine çıkmak ve Motorin için de Depolama alanı oluşturulması gerekecektir.

7-) KKTC’ye Doğalgaz geldikten sonra bu Jeneratörlere bir adet 25 MW Buhar Türbini entegre edilerek 25/25(Gaz)+25(Buhar) Türbini olacak şekilde Kombine Çevrim Gaz Türbinine çevrilebilir.

8_) Hibe edilecek 2 adet 25 MW’lık Gaz Türbini ile 140 MW Kapasiteli AKSA’nın kurulu gücüne alternatif olmak ve 2024’te sözleşme sonunda AKSA ile yolları ayırmak mümkün değildir.

9-) KKTC ile GKRY arasında Enerji Satışı yoktur, İki şebeke arasında birbirine senkron bağlantı vardır. Bu bağlantı her iki tarafın da şebeke stabilitesi ve enerji arz güvenliği açısından önem arz etmektedir, karşılıklı olarak transfer edilen enerji miktarları yine karşılıklı enerji transferi ile mahsuplaşılmaktadır.