Avcıoğlu: Ülkenin karanlıkta kalmasının sebebi hükümetinizin ihale oyunları değil mi?

Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun TPIC’den 24,000mton Fuel Oil alınması için karar ürettiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;

Bakanlar Kurulu TPIC’den 24,000mton Fuel Oil alınması için yine, yeni, yeniden karar üretmiş!

Neymiş gerekçe?

ÜLKENİN KARANLIKTA KALMAMASI İÇİN !

Ülke kendi kendine mi karanlıkta kaldı?

Ülkenin karanlıkta kalmasının sebebi hükümetinizin ihale oyunları değil mi?

Erhan Arıklı’nın Bakanlığı döneminden itibaren, Sunat Atun ve Ünal Üstel tarafından ihaleler binbir türlü ayak oyunları ile engellenmiş/iptal edilmiş ve TPIC’den ihalesiz yakıt alımı için Bakanlar Kurulu Kararları üretilmiştir.

Gerek İhale iptalleri gerekse Adrese Teslim Doğrudan Alımlarda yasal mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığını tespit eden, bunları açıkça raporunda yazan Sayıştay Başkanlığı, Raporunu Hukuk Dairesine tam 10 ay önce göndermiştir!

Başsavcılık bu konuda ne yapmıştır?

Sayıştay Dosyaları ne aşamadadır?

Hükümetin yasaları ve yasal mevzuatı hergün ayaklar altına almasına daha ne kadar seyirci kalınacak?

Vatandaşın soyulmasına ne kadar daha seyirci kalacaksınız?