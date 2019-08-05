Avcıoğlu: Kısa sürede elektrik verilecektir

132kV Yüksek Gerilim Hatlarımızdaki koruma elemanlarının açması, Lefkoşa genelinde elektrik kesintisine neden oldu. Kıb-Tek yönetim kurulu üyesi Avcıoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

132kV Yüksek Gerilim Hatlarımızdaki koruma elemanlarının açması sebebiyle Lefkoşa genelinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiye henüz kesin olmamakla birlikte bölgede çıkan arazi yangının sebep olduğu düşünülmektedir. Tersten besleme ile kısa sürede yeniden enerji verilecektir. Bölge halkımızın bilgisine.