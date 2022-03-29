Avcıoğlu: Elektrik kullanımının düşük olduğu gündüz vakti neyin üretim yetersizliği?

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu , Kıb-Tek’in kötü yönetildiğini söyleyerek eleştirilerde bulundu.
Yusuf Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle;
“Pik (Maksimum) Yük saati olan akşam saatlerinde “Üretim Yetersizliği” bahanesiyle elektrik kesintisini anladık.
Yükün en düşük saat olduğu gündüz vakti neyin üretim yetersizliği?
Kurumu yönetemiyoruz, Yakıt Sevkiyatını bile düzgün organize edemedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık, yakıt bitti, tasarruf yapıyoruz desenize şuna?
Beceriksizlikten utanmıyorsunuz anladık.
Yalan söylemekten de mi hiç utanmıyorsunuz?”