Avcıoğlu: Bu işin ihalesiz bir şekilde özel bir şirkete verilme sebebi nedir?

Kıb-Tek eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlar Kurulu kararı ile Yiğitler köyünün güneyinde bir şirkete “Bentonit Ham Maddesi” arama izni verildiğini ifade etti. Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle;

Bakanlar Kurulunun almış olduğu, skandal onlarca kararların içerisinden bir tanesi oldukça dikkat çekiciydi.

O da “Bentonit Ham Maddesi” arama izni verilmesi…

Kısa bir Google-Search yaptığımızda;

“Bentonit” minerali doğada oluşan kil grubu maden rezervleri içerisindeki en önemli kil minerali olup özellikleri bakımından kalsiyum karakterli ve sodyum karakterli olarak adlandırılmaktadır.

“Bentonit” suyu çok iyi emdiği için, en bilindik hali ile “Kedi Kumu” olarak kullanılmaktadır.

Bentonit, yani kil ham maddesi Yiğitler Köyünün güneyinde, birinci derece askeri alan içerisinde yer almaktadır.

Konuyu yerelde de araştırdığımızda, geçmişte de bu alanda bu alanda çalışma yapmak isteyip reddedilen firmalar olduğunu görüyoruz.

Bu noktada sormak gerekir;

Bugüne kadar KİMLER o bölgede arama çalışması yapmak istedi?

Bugüne kadar bu amaçla başvuranlar NEDEN bu izni alamadı?

Bakanlar Kurulu Kararında adı geçen şirket, HANGİ ÖZELLİĞİNDEN dolayı birinci derece askeri alan olan bölgede, bu izni alabildi?

Bu arama işini, NEDEN Devletin ilgili Kurumu yapmıyor?

Bu işin İHALESİZ bir şekilde özel bir şirkete verilme sebebi nedir?

Tüm bu sorular ve dahası İZAHA MUHTAÇTIR !