Avcıoğlu: Bu halka yalan söylerken hiç yüzünüz mi kızarmıyor?

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, TPİC tarafından Kıb-Tek’e satılan yakıtın analiz sonuçlarını paylaştı. İşte yapılan paylaşım;
“Getirilen Yakıt KİRLİ, KALİTESİZ, ZEHİRLENİYORUZ demiştik !
Ne demişti Erhan Arıklı ve ekibi? Yakıt kaliteli !
Buyurun Yakıt Analiz Sonuçları.. Birçok değer LİMİT DIŞI !
Bu halka YALAN söylerken hiç yüzünüz mi kızar mıyor?
Vatandaşı ZEHİRLERKEN hiç mi yüzünüz kızar mıyor?
Jeneratörleri BOZAN bu yakıtı kullanırken hiç mi yüzünüz kızar mıyor?
Biraz onurunuz varsa derhal İSTİFA EDERSİNİZ !”