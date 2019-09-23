Avcı’dan Girne’de müzik ziyafeti

AVCI, USTALARI SAHNEDE ANDI:

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Koray Avcı Girne’de hizmet veren Merit Park Hotel’de sahne aldı. Fit görüntüsü ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı ustaları da unutmadı

Girne’de hizmet veren Merit Park Hotel’de önceki akşam sahne alan Koray Avcı, büyük ustaların imzasını taşıyan şarkıları, şiirleri ve enerjisiyle hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Yaklaşık bin hayranının alkışları arasında sahneye gelen ünlü sanatçı, fit görüntüsü ve enerjisiyle büyük beğeni kazandı. Avcı, “Güzel bir gece olacak Kıbrıs, söz veriyorum” diyerek hayranlarını selamladı.

Ustaları andı

Ünlü sanatçı, “Beni sadece Youtube’dan bilen varsa kendimi tanıtayım. Önce misafirlerimi duyurayım. Benim için bu gece çok özel, çok sevdiğim misafirlerim var. Onlar; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço ve Cem Karaca” dilerek büyük ustaların eserlerinden oluşan bir müzik ziyafeti sundu.

Alkış yağmuruna tutuldu

Söylediği şarkılar kadar okuduğu şiirlerle de beğeni alan sevilen sanatçı, çoğu zaman alkış yağmuruna tutuldu. Duygusal şarkıların yanında hareketli türküler de seslendiren Koray Avcı, dansta ne kadar başarılı olduğunu da gösterdi. İzleyenleriyle birlikte hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve alkışlarla unutulmaz bir gece yaşandı.