Ava kapalı bölgede avlandılar

Boğaztepe’nin batısında bulunan 16 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlanan 2 kişi yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 24.01.2021 tarihinde, polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Boğaztepe’nin batısında bulunan 16 numaralı ava kapalı bölge içerisinde S.A.(E-39) ve M.A. (E-69)’nın kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.