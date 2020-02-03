KıbrısSürmanşet

Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem

3 Şubat 2020

Dipkarpaz ve Dipkarpaz’da ava kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün KKTC genelinde rutin avcı kontrolleri yapıldı.

Kontroller sırasında Dipkarpaz’ da Zafer Burnu bölgesinde 1 numaralı sürekli ava kapalı bölgede avlandığı tespit edilen S.E. (E-42), A.A.(E-41), A.A.T.(E-42),İ.M. (E- 38) ve Y.D.(E-29) hakkında yasal işleme gidildi.

Öte yandan, M.S.’nin (E-33) Boltaşlı köyünde 6 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı belirlendi. Bahse konu şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya destek verecek

Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya destek verecek

2 Şubat 2020
Photo of Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

2 Şubat 2020
Photo of Üstel, İngiltere’ye gidecek

Üstel, İngiltere’ye gidecek

2 Şubat 2020
Photo of İki Toplumlu Sağlık Komitesi yarın toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Komitesi yarın toplanıyor

2 Şubat 2020
Photo of Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

2 Şubat 2020
Photo of Bahtiyar Teflek’in ölüm nedeni kalp krizi

Bahtiyar Teflek’in ölüm nedeni kalp krizi

2 Şubat 2020
Photo of Çin’de şimdi de kuş gribi salgını başladı

Çin’de şimdi de kuş gribi salgını başladı

2 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis’in özel jet seyahatleri “ahlaki ve siyasi sorun”

Anastasiadis’in özel jet seyahatleri “ahlaki ve siyasi sorun”

2 Şubat 2020
Photo of “Önce Cumhurbaşkanlığını sonra tek başına iktidar”

“Önce Cumhurbaşkanlığını sonra tek başına iktidar”

2 Şubat 2020
Photo of 2035 için vizyon arayışı

2035 için vizyon arayışı

2 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı