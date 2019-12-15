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Ava giden Nazım Tekman’dan haber alınamıyor

15 Aralık 2019

Bugün kullanımındaki aracı ile Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya giden Gazimağusa’da sakin 46 yaşındaki   Nazım Tekman’dan haber  alınamıyor.

Nazım Tekman’dan haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine aramalara başlayan polis, söz  konusu şahsa ait aracı akşam üzeri Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında buludu.

Nazım Tekman’ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Tekman Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından halen  aranıyor.



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