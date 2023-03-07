Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle bir araya gelen atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, çocuklara söylediği; “Mehmetçik adaya çıkarma yapmasaydı, burası Yunan adası olacaktı” sözlerine tepki gösterdi

Atlı: Okullarda Yunan düşmanlığı propagandası yapmak, ancak sana yakışırdı

Yazılı açıklama yapan Atlı, Tatar’ın okulları ziyaret sırasında çocuk yaştaki öğrencilere yaptığı siyasi içerikli ve ırkçı konuşmasına sert çıktı, o çocukların Tatar’ın propagandalarına aldanacak seviyede olmadığını, eleştirmeyi, tarihe kapsamlı bakmayı bilen ve ne niyetle konuşulduğunu anlayabilecek olan çocuklar olduğunu belirtti.

Atlı Tatar’a seslenerek; “Okullarda Yunan düşmanlığı propagandası yapmak, hem de böylesi bir dönemde; ancak sana yakışırdı. O çocukların gözlerine baktığında utanmalısın” dedi.

“O yaş grubu öğrencilerin çoktan sayısız iki toplumlu çalışma, yarışma ve projelere zaten katıldı. Kıbrıslı Rumlar ile ilgili kendi özgür fikirlerine sahiptirler” diyen Atlı, bu yaş gruplarında görev yapan birçok öğretmenin de bu konuşmaların yıllardır barış, iş birliği ve çocukların ufuklarını açmak için verdikleri emekleri bir çırpıda yok etmeye çalışmasına da üzüldüklerini belirtti.

“O çocukların en çok sevgiyi duymaya ihtiyacı olan dönemde bile hala nefret peşindesiniz”

Tatar ve kendisiyle aynı zihniyette olan atama hükümetin, euroya karşı eriyen bir devlet maaşı dışında çocuklara vaat edebilecekleri hiçbir şey olmadığını vurgulayan Atlı, aynı sıralarda oturan bir önceki birçok çocuğun, bu zihniyet sonucu ülkeden göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Atlı, “Gençlere; insan hakları, çevre bilinci ve evrensel değerler yerine, korku ve kin aktarmak sadece sizin çirkin anlayışınıza sığar. O çocukların en çok sevgiyi duymaya ihtiyacı olan dönemde siz hala nefret peşindesiniz. Olmayacağını biliyorum ama; utanın” ifadelerini kullandı.

TDP Basın Bürosu