Atlı: Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz

“Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz” diyen Atlı, gücünü Ankara’dan alan ve Ankara rejiminin atadığı siyasilerin ortaya koyacağı iradenin de tamamen Ankara’nın taleplerine göre şekillenmesinin, kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

Atanmış bir Başbakan, atanmış bir Bakanlar Kurulu ve atanmış bir Cumhurbaşkanı’yla, oluşabilecek en ciddi demokratik ortamın bununla sınırlı olduğuna dikkat çeken Atlı, Meclis’in hala muhalefet anlamında bir önem taşıdığını ancak artık yeterli olmadığını vurguladı.

Atlı, “Muhalefetin, ülkedeki tüm hatlarıyla birlikte Meclis dışına taşması gerekiyor. Bunun içinde; siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydın ve muhalif tüm kesimlerle, toplumun olması da şart. Böyle bir muhalif güçle, burada yaşananları, Türkiye’nin aydın ve muhalif ve güneydeki barış yanlısı kesimlerle istişare ederek hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler’in (BM) gözüne sokmalıyız. Sadece Meclis çatısı altında yapılan bir muhalefet maalesef bu anti-demokratik kukla yönetim karşısında yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.