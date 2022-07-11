Atletlerimiz Almanya’da birinci



KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Mayıs ayında düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda birinci olarak Almanya’da yarışmaya hak kazanan Veli Atikoğlu ve Gönül Çelikler, birinci olma başarısı gösterdi.

Geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Mayıs ayında Mersinlik’te düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda genel klasmanda birinci olan Veli Atikoğlu ve Gönül Çeliker, Almanya’nın Waldkirchner şehrinde düzenlenen “Waldkirchner Kirchturmlauf” yarışına Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda katılarak yarıştı. Şehrin 50’nci kuruluş yıldönümü kapsamında bu yıl 14.’sü düzenlenen yarışta 10 kilometre kategorisinde Veli Atikoğlu hem genel klasman birinciliği hem de yaş grubu birinciliği elde ederek kürsünün zirvesinde yer aldı. Gönül Çeliker ise yine aynı kategoride genel klasmanda dördüncü olurken, yaş grubunda birinci olma başarısı gösterdi.

Bu başarıyla Atikoğlu ve Çelikler, Birkan Uzun’un yedi kıta yedi zirve hedefiyle çıktığı zirve yolculuğunda KKTC bayrağını dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırma misyonunu Almanya’da devam ettirerek gururlandırmış oldu.