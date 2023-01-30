Atletizmde tesis mutluluğu

Lefkoşa’nın önemli spor tesislerinden biri olan Attila Topaloğlu Spor Kompleksi, KKTC Atletizm Federasyonu’nun kullanımına veriliyor. TC Elçiliği ve Spor Dairesi’nin katkıları ile yatırımların yapılacağı tesis özelde atletizm, genelde ülke sporu ve başkent halkına hizmet edecek. Bünyesinde kafeterya, fitness salonu ve kamp eğitim merkezinin de olacağı proje için bölge halkının da desteği alındı. Diğer spor branşlarını engellemeyecek şekilde yapılacak projenin 2023 yılı için imzalanacak protokole dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Sakallı: Atletizmin kendi sahasının olmayışı, kanayan bir yaraydı

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada uluslararası alanda yarışan sporcular olmasına rağmen atletizmin kendine ait bir sahası olmamasını “kanayan yara” olarak nitelendirdi. Önceki federasyon başkanlarının böyle bir tesisin kazandırılması için çok çaba gösterdiğini, günümüzde artık bunun şart olduğunu söyleyen Sakallı, Spor Dairesi ve TC Elçiliği’nin söz konusu projeye önemli katkı koyduğunu aktardı.

“Sadece bir atletizm pisti olmayacak. Lefkoşa halkının da desteğini aldık”

Sakallı, tesisin sadece bir atletizm pisti değil, sporcuların yanı sıra halkın da yararlanacağı bir tesis olacağına işaret ederken, bünyesinde kafeterya, fitness salonu ve kamp eğitim merkezi olacak tesisten tüm Lefkoşa halkının da yararlanacağını, topladıkları 1500’ün üzerindeki imza ile desteğini aldıklarını ifade etti.

“2023 protokolüne dahil edilecek”

Günün sonunda Spor Dairesi ve TC Elçiliği’nin projeye önemli destek verdiğini belirten Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, “Tesisin Lefkoşa’nın merkezinde ve okullara yakın mesafede olması, okul sporlarına da önemli bir fayda sağlayacak. Proje 2023 yılı protokolüne dahil edilecek” dedi.

“Diğer branşları engellemeden yapılacak”

Tesiste futbolda altyapı maçları ve antrenmanların da yapıldığını hatırlatan Sakallı, konu ile ilgili olarak yaptıkları görüşmelerde “bir sporu yaparken diğerlerini engellememiz lazım” dediklerini, bundan dolayı da futbol için eş zamanlı bir antrenman sahasının da yapımı için çalışmaların başladığını aktardı.

Kompleksin adı aynı kalacak

“Atletizm için çok güzel olacak. KKTC’de atletizme ait ilk saha olacak” diyen Sakallı, TC Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Daire Müdürü Mustafa Sütcü ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bakanı Hasan Sertoğlu ile Lefkoşa halkına destekleri için teşekkür etti.

Dünyanın her yerinde sporcuların atletizm içinde doğduğunu, yine böyle olacağını söyleyen Sakallı, tesisin adının yine Attila Topaloğlu Spor Kompleksi olarak kalacağını sözlerine ekledi.