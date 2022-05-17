Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Atletizm Şampiyonası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) genel puanlamada birinci basamakta yer aldı. DAÜ’nün ardından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ikinci basamakta yer alırken, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) atletizm takımı genel puanlamada üçüncü oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi atletleri; Sırıkla Atlama, Disk Atma, 3000 Metre Engelli, Çekiç Atma, Uzun Atlama ve Yüksek Atlama branşlarında birincilik kürsüsünde yer alırken, Girne Amerikan Üniversitesi atletleri; 800 Metre ve 400 Metre Engelli branşlarında birincilik elde etti. Lefke Avrupa Üniversitesi atletleri 4X100 Metre branşında birincilik elde ederken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise 200 Metre branşında altın madalya almayı başardı.

İki gün süren Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda alınan sonuçlar şöyle;

800 METRE

1-Ali Rüşlü | 2:26.07 (Girne Amerikan Üniversitesi)

2-Muhammed Hızal | 2:27.33 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

3-Abubakar Gambari | 2:27.60 (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

SIRIKLA ATLAMA

1-Eray Yücedağ | 3.40 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

4X100 METRE

1-Lefke Avrupa Üniversitesi | 3:53.27

2-Doğu Akdeniz Üniversitesi | 4:08.46

3-Girne Amerikan Üniversitesi | 4:16.25

DİSK ATMA

1-Furkan Sönmez | 32.98 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2-Vianney Dushime | 32.90 (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3-Alp Kardeş | 31.70 (Girne Amerikan Üniversitesi)

3000 METRE ENGELLİ

1-Hazem Mabrouk | 13:16.62 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2-Okan Ozmuş | 13:38.00 (Uluslararası Final Üniversitesi)

3-Innocent Oki | 15:38.64 (Girne Amerikan Üniversitesi)

ÇEKİÇ ATMA

1-Milad Khalilzadeh | 22.80 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2-Rodney Nyakatembo | 22.23 (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3-Hasan Caferoğlu | 18.94 (Girne Amerikan Üniversitesi)

UZUN ATLAMA

1-Coşkun Cumaoğulları | 6.30 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2-Nyasha Cliff | 5.51 (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3-Can Yöncü | 5.45 (Girne Amerikan Üniversitesi)

YÜKSEK ATLAMA

1-Sari Elias Aljoulani | 1.63 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2-Nyasha Cliff | 1.63 (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3-Innocent Oki | 1.55 (Girne Amerikan Üniversitesi)

200 METRE

1-Fahd Olanrewaju Bwllo | 23.41 (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

2-Zakarian Mamaun | 24.64 (Girne Amerikan Üniversitesi)

3-Berat Şanverdi | 24.81 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

400 METRE ENGELLİ

1-Chaddy Nsuami | 1:11.79 (Girne Amerikan Üniversitesi)

2-Anıl Can Aydoğdu | 1:11.86 (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

3-Ebubechukwu Ezeani | 1:13.10 (Lefke Avrupa Üniversitesi)

GENEL PUANLAMA

1-Doğu Akdeniz Üniversitesi (8312 Puan)

2-Girne Amerikan Üniversitesi (7056 Puan)

3-Lefke Avrupa Üniversitesi (6538 Puan)

4-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (3212 Puan)

5-Uluslararası Final Üniversitesi (2751 Puan)