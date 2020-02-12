Ekonomi

AtlasGlobal iflasını açıklamaya hazırlanıyor!

12 Şubat 2020

Türkiye’nin köklü havayolu şirketlerinden olan ve uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor.

Airport Haber’in aktardığına göre, Atlasglobal’de personel ile toplantı yapıldığı ve yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi.

Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

Artan maliyetler sonrası mali darboğaza girdi

Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Havayolu şirketi, 21 Aralık 2019’da uçuşlara yeniden başlasa da söz konusu maddi sıkıntıların aşılamaması üzerinde iflas kararı alındı.

Atlasglobal, İstanbul Havalimanı’nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden havayolu şirketi olarak tarihe geçecek.




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