Türkiye

Atlas Global iflas başvurusu yaptı

13 Şubat 2020

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesinin yapılacağı, ancak ödeme tarihlerinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Milliyet’ten Derin Gökçe‘nin haberine göre uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları, iflas başvurusunda bulundu.

Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlas Global Havayolları Kurumsal İletişimi “Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da nerelere uçuyordu?

Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.

Maddi sıkıntıları aşamadı

Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlas Global, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

6 Şubat 2020
Photo of Ege Denizi’nde yanardağ bulundu

Ege Denizi’nde yanardağ bulundu

6 Şubat 2020
Photo of Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist yeniden uçuşlara açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist yeniden uçuşlara açıldı

6 Şubat 2020
Photo of Pistten çıkan uçaktaki yolculardan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralı

Pistten çıkan uçaktaki yolculardan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralı

6 Şubat 2020
Photo of Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

5 Şubat 2020
Photo of 52 yaralı hastanelere kaldırıldı

52 yaralı hastanelere kaldırıldı

5 Şubat 2020

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok

5 Şubat 2020
Photo of Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

5 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de prezervatif ithalatı düşüyor

Türkiye’de prezervatif ithalatı düşüyor

5 Şubat 2020
Photo of Bahçesaray’da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Bahçesaray’da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı