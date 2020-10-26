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Atatürk Meslek Lisesi’nde bir öğrenci pozitif

26 Ekim 2020
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Atatürk Meslek Lisesi yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulda öğrenim gören bir öğrencinin pozitif çıktığını temaslıların karantinaya alındığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

DEĞERLİ VELİLERİMİZ VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ ..
1.Test sonucu pozitif olan öğrencimizle temas edenler karantinaya alındı
2. Bulaş olma ihtimali olan öğretmen ve öğrencilerin pcr test sonuçları negatif çıkmıştır.
3. Pozitif öğrencimizin sınıf gurubu tedbir amaçlı bu hafta okula gelmeyecektir.
4. Bu konuyla ilgili tüm tedbirler okulumuzca titizlikle alınmış olup program dahilinde öğretim devam etmektedir.







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26 Ekim 2020

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