Atatürk Meslek Lisesi’nde bir öğrenci pozitif

Atatürk Meslek Lisesi yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulda öğrenim gören bir öğrencinin pozitif çıktığını temaslıların karantinaya alındığını açıkladı.

2. Bulaş olma ihtimali olan öğretmen ve öğrencilerin pcr test sonuçları negatif çıkmıştır.

4. Bu konuyla ilgili tüm tedbirler okulumuzca titizlikle alınmış olup program dahilinde öğretim devam etmektedir.