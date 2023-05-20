Atatürk anısına yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Atatürk anısına yarıştılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Atatürk anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenlendi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hyong/Kata Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün yapıldı.


Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ferhat Jorayev, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

 

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Dua Rezwan Zaman

2.Kategori:      1. Zehra Bilge Bayram           2. Rojbin  Özer

3.Kategori:      1. Melek Ünver                       2. Zeliha Arpacıoğlu               3. Şevin Berfin Güngör

4.Katagori:      1. Zeynep Keskin                    2.  Havin Yılmaz                    3. Zehra Naz Ağan

 

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Şiyar Ayaz Güngör             2. Selim Koşman

2.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu                     2. Burak Hazırlar

3.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Kategori:      1. Kerim Karpuz                     2. Reza Golmohammadzade

 

BAYANLAR KATA SONUÇLARI

1.Katagori:      1. Medina Akhmetova 2. Safiya Akhmetova

2.Katagori:      1. Aleksandra Khomyshina    2. Taira Akhmetova

 

ERKEKLER KATA SONUÇLARI

1.Katagori:      1. Konstantin Fedosyuk          2. Artem İvanov                      3. Deniz Güneş Dinçer

2.Katagori:      1. Davut Charyyev                  2. Mustafa Direnç Yöney

3.Katagori:      1. German Oholenskiy           2. Aren Ege Şahin                   3. Muhammet Amin Karabatur

4.Katagori:      1. Gleb Yurehenko                 2. Oleksei Didukh                   3. Amir Devletov

5.Katagori:      1. Alexander Molodtsov         2. Daniil Tyutyugin                3. Roman Nikitin

6.Katagori:      1. Davut Jorayev                     2. Aziz Kamelov                     3. Mikhail Khomyshin

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Tags:9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hyong/Kata Şampiyonası
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