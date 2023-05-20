Akçay’da cimnastik salonu çalışmaları hızlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Akçay’da cimnastik salonu çalışmaları hızlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Akçay’da cimnastik salonu çalışmaları hızlandı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, cimnastiği tüm bölgelere yayma ve 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ediyor.

Batı bölgesine cimnastik salonu kazandırma adına Akçay köyündeki başlatılan çalışmalar da sürerken, cimnastik salonunun büyük sorun haline gelen tuvaletleri ve soyunma odalarının yapılabilmesi için gerekli malzemeler bulundu.


Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü de bizzat çalışmalara katılırken, salonun inşası, imece usulü ile hızla sürdürülüyor.

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