TDP Milletvekili Zeki Çeler’e yanıt vermek için kürsüye çıkan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bahse konu yerin 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Balıkçı Derneği tarafından balıkçı barınağı yapılmak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kontrolüne verildiğini ardından Balıkçı Derneği’nin gereğini yapmaması nedeniyle 2016’da turizmden sorumlu bakanlığa verildiğini anlattı.

Konunun Balıkçı Derneği ile davalık olduğunu belirten Ataoğlu, “İhaleye çıktıktan sonra amacımız orayı istenilen hale getirmektir” dedi.

Ataoğlu, Zeki Çeler’in Girne milletvekili olduğu için bu konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek, milletvekillerinin tüm ülke ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Ataoğlu’nun bu eleştirisi üzerine yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, ilk defa Girne bölgesi ile ilgili bir konuşma yaptığını bunu da Girneli olduğu için değil, bu ülkenin evladı olduğu için yaptığını vurguladı.