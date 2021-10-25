Ataoğlu: Geleceğimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz

Demokrat Parti (DP) KKTC’nin dört bir yanında her geçen gün yeni katılımlarla büyümeye davam ediyor.

Demokrat Parti Gazimağusa’da düzenlenen katılım gecesinde bir araya geldi. DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’li ve Adil Düzen Partililerin katılımıyla gerçekleşen gecede, Adil Düzen Partisi Genel Başkanı İsmail Yıldız Demokrat Parti’ye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve parti yetkilileri ‘Demokrasi Meşalesi’ni yakarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Adeta bir seçim mitingi havasında geçen gecede, DP’ye katılan Yıldız’a DP rozeti, Ataoğlu tarafından takıldı.

YILDIZ: “ADALET, REFAH VE İNSAN ODAKLI BİR YAŞAM İÇİN ATAOĞLU”

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf R. Denktaş’ın videosu ile duygusal anların da yaşandığı gecede ilk konuşmayı, DP’ye katılan Yıldız yaptı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ‘Burası bağımsız bir devlettir’ sözünü hatırlatan İsmail, “KKTC’yi canımız pahasına savunacağız” dedi. Gençlere seslenen Yıldız, adalet, refah ve insan odaklı bir yaşamı Fikri Ataoğlu’nun önderliğinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

“İnandığımız değerler doğrultusunda dava arkadaşlarımızla hareket etme kararı aldık” açıklamasında bulunan Yıldız, “KKTC siyasetine nezaketin gelmesi gerektiği için, birlik ve beraberliğin pekişmesi için, birlik buluşmamızın ilk ayağını Gazimağusa’da başlattık” dedi.

Ataoğlu’nun “Gailem memleketim, insanımız, gençlerimiz” sözünü anımsatan Yıldız, “daha çok demokrasi, adalet, eşitlik ve insan odaklı bir siyaset değerleri doğrultusunda omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

ATAOĞLU: “GELECEĞİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gençler ve ülke için projeler üreterek yola çıktığını belirten Ataoğlu, “bu doğrultuda beraber yine üreterek, çalışarak yola çıkacağız ve hep beraber başaracağız” dedi. “Bizim gailemiz memleketimiz, bizim gailemiz gençlerimiz” sözünü yineleyen Ataoğlu, “diğer hükümet ortaklarının aksine, bütün projelerimizin hayata geçmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olduk. Hiç boş durmadık çok çalıştık ve bu çalışmalarımız doğrultusunda çok fazla projeler ürettik. Ülkemizi, gerek ekonomik gerek siyasi gerekse de sosyal anlamda, hak ettiği seviyeye getirebilmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bütün enerjimiz sadece ve sadece ülkemizin her alanda daha iyiye ulaşabilmesi içindir” dedi.

“İÇTE SORUN OLMAYAN TEK PARTİ DP’DİR”

Ataoğlu, hükümet ortağı partilerin, toplumsal sorunlara olan motivasyonlarının olmadığına dikkati çekerek, “Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, uzunca bir süredir tek gündem maddesi ve tek motivasyonu kurultaydır. Parti içi kurultay tartışmaları, ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı UBP’yi tepkisiz hale getirmiş, bu da bütün gailesi ülke sorunları olan partimizin uhdesinde bulunan bakanlıkların projelerinin de hayata geçmesinde büyük engel teşkil etmiştir” dedi.

“DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN KİTLE PARTİSİDİR”

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin yıllarca kurulacak olan koalisyon hükümetlerinde kilit parti konumunda olduğunu belirterek, ”Demokrat Parti artık kilit parti değil, ülke siyasetinin geldiği bu aşamada, ülke insanımızın umudu haline gelen, ülkemizi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah ve daha fazla insan hakları hedefiyle iktidara koşan bir kitle partisidir” dedi.