Ataoğlu: El birliği ile çalışarak ekonomiyi canlandıracağız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

DP’den verilen bilgiye göre, bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Ataoğlu, heyeti ile birlikte İskele Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra esnaf ziyaretleriyle de esnafın sorunlarını dinleyen Ataoğlu, esnafın ve vatandaşın istek, beklenti ve sorunlarını dinledi, gündemi değerlendirdi.

KKTC’nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Ataoğlu, sorunları ve beklentileri çözmek, daha fazla proje üretmek için elbirliği ile çalışılarak ve ekonomiyi canlandırmak istediklerini söyledi.