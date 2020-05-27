Ataoğlu: Devlet ciddiyetinden uzak davranılıyor

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu dün imzalanan 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı işaret ederek açıklama larda bulundu.

İşte o açıklama:

“Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti ile 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na imza koymuş gibi görünüyor.

Konunun, protokole imza konmasından çok daha farklı yönlerinin mevcut olduğu ise maalesef ki gözden kaçmıyor.

Toplamda hibe ve kredi destekleri ile 2019 yılından tahakkuk edenlerle birlikte 2.288.000.000 TL tutarındaki bu protokolun imzalanmasına yönelik yanlışlıklar Hükümet edenlerin Devlet ciddiyetinin de sorgulanmasını gündeme getirmiştir.

Kaynak bulma amacı ile daha geçenlerde Bakanlar Kurulu’nda 400 Milyonluk iç borca onay veren hükümetin birkaç gün öncesine dek böyle bir protokolden haberi yok muydu?

Yoksa protokol ile bahsi edilen kredi ve hibelerin ülkeye gelip gelmeyeceğinden emin mi değillerdi?

Bununla birlikte, yangından mal kaçırır gibi imzalanan bir protokol ile karşı karşıyayız.

Kabinedeki bakanların dahi haberdar olmadığı ve hatta Başbakanın bile son dakikada imzalanacağı yönünde haberinin olduğuna dair söylemler mevcuttur.

Hepsinin yanında muhalefete konuya ilişkin tek bir bilginin bile ulaştırılmadığı bir ortamdan bahsetmeye gerek bile yok.

Bir ülkenin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik imzalanan Devletler arası bir anlaşmanın, ne acıdır ki devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde imza edildiği ve bunun da bir marifet gibi sunulduğunu ise üzülerek görmekteyiz.

DP olarak, özellikle protokolün imzalanması hususunda izlenen yaklaşımların devlet ciddiyetini içermediğini özellikle vurgulamak istiyoruz.

Bununla birlikte, değil muhalefetin, hükümetin koalisyon ortağı dahil olmak üzere, kabineden hiç kimsenin haberinin olmadığı bir durum hasıl olmuştur.

Böylesine önemli bir konuda, kabine dahil, muhalefet ve tüm kamuoyunun by-pass edilmesini ise şiddetle kınıyoruz.

Ve özellikle Sayın Başbakanı, Devlet ciddiyetine davet ediyoruz.

KKTC, tüm kurum ve kuruluşları ile bir devlettir ve devleti yönetenlerin de bu ciddiyet içinde olmasının bir şart olduğunu, özellikle Sayın Başbakana hatırlatmak isteriz.

Protokolün imzalanmasına yönelik ciddiyetten uzak tutumları tartışmak yerine, gönül arzu ederdi ki, protokolün içeriğine yönelik maddeleri ve Eylem Planına ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşabilelim.

Bununla birlikte, ileriki günlerde protokole dair resmi bilgilere ulaşabilmemiz halinde özellikle Eylem Planı ile ilgili görüşlerimizi DP olarak tüm kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz.”