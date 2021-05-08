Ataoğlu: Amacımız CMC bölgesinin Lefke’ye kazandırılması

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke, Güzelyurt ve Girne’de incelemelerde bulunarak, Haziran’da planlanan kademeli turizm açılımı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarihi Lefke vasıf Palas, Güzelyurt tren istasyonu ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nde incelemelerde bulunarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced’de eşlik etti.

Lefke Vasıf Palas Müzesi, bölge esnafına büyük katkılar sağlayacağı inancındayım…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gerçekleştirmiş olduğu inceleme ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Lefke tarihi Vasıf Palas’a giderek, müze çalışmalarını yerinmde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ataoğlu’nun Lefke Vasıf Palas ziyaretinde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’da hazır bulundu.

Bakan Ataoğlu müzede yaptığı incelemeler sonrasında yaptığı açıklamasında, Vasıf Palas olarak bilinen tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi için bir önceki bakanlık görevinde çalışmalar başlattıklarını belirterek, bu kapsamda Lefke Belediyesi ile birlikte yapılan protokol sonrasında restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. İç dekorasyon ile ilgili çalışmaların başlanacağı dönemde yaşanan hükümet değişimi ile bu çalışmaların yarım kaldığına vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “Tekrar göreve gelmemizle birlikte, 2017 yılında başlattığımız çalımaları kaldığı yerden devam ettirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Başta Eski Eserler ve Müzeler Dairemiz personeli ve Lefke Belediyesi bu çalışmaların içerisinde bire bir yer aldılar. Ortaya koyduğumuz çalışmalarla çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, Lefke İlçemize yeni bir müze kazandırmış olacağız” dedi.

Müzenin yapımında, iç dekorasyonunun geliştirilmesinde emeği geçen başta Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeli ile Lefke Belediyesi ile katkı koyan herkese teşekkür eden Bakan Ataoğlu, “Bir önceki Turizm ve Çevre Bakanı görevinde bulunduğum sırada, her ilçeye bir müze açma projemizi ortaya koymuştuk. Bu kararlılığımız devam etmektedir. Bunu kararlılıkla, ülkemize gelecek olan turistlerin, her ilçede gidebilecekleri, o ilçenin özelliklerini,, kültürünü ve tarihini en güzel şekilde öğrenebilecekleri yerler oluşturarak, özellikle turistlerin esnafla daha iç içe olabilmelerine olanak sağlamaktır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, en kısa süre içerisinde Lefke Vasıf Palas Müzesi’nin hizmete gireceğini belirterek “Haziran ayı ile birlikte çift PCR ve çift aşılama koşulu ile ülkeye gelmesi planlanan turistlerin, turizme kazandırılan böylesi yeni müzelerle birlikte, bölge esnafına da büyük katkı sağlayacağı inancındayım” dedi.

Lefke İmar Planı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Vasıf Palas’taki incelemeri sırasında yaptığı açıklamasıda ayrıca Lefke imar planı ile ilgili de bilgi verdi.

Bakan Ataoğlu, “yine 2017 yılında, Lefke Belediyesi ile imar planı çalışmaları başlatmıştık. İmar Planı çalışmalarımızın da son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Pandemi dolayısıyla, halkın katılımı toplantılarının yapılamadığına işaret eden Bakan Ataoğlu, “Son günlerdeki vaka sayılarının düşük seyretmesi nedeniyle, Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek Halkın Katılımı toplantısı ile birlikte, Lefke İmar Planı hayata geçmiş olacak” dedi.

Amacımız CMC bölgesinin Lefke’ye kazandırılması…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CMC ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, daha önceki Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinde bulunduğu süre içerisinde, Boğaziçi Üniversitesi ile yapmış oldukları çalışmaları anımsatarak, “Boğaziçi Üniversitesi ile CMC maden alanının temizlenmesi ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çalımalar ve ardından yapılan sözleşmenin kısa süre önce mahkemelik olması üzüntü vericidir. Amacımız CMC maden alanının istenilen seviyeye gelerek, topluma kazandırılmasıdır. Bu süre içerisinde Bakanlık olarak bizler üzerimize düşen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Aziz Kaya; “Bir irade ortaya konulduğu zaman, olabiliyormuş”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yaptığı konuşmasında, Lefke İlçesi’ne bu müzenin kazandırılmasında irade ortaya koyan Bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür ederek, “Bir irade ortaya konduğu zaman, demek ki olabiliyormuş. Bu nedenle, Bakan Fikri Ataoğlu ve personeline İlçe adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yarım kalan bir projenin kısa süre içerisinde tamamlandığına dikkat çeken Kaya, müze içerisinde sergilenecek olan malzemelerin yerleştirilmesi ile birlikte, müzenin hayata geçeceğini belirtti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuşmasında Lefke İmar planı ile igli de bilgi vererek, “İmar Planı çalışmaları da uzun bir süredir kesintiyue uğramasına rağmen, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine gelir gelmez ortaya iradfe koyarak, çalışmaların yeniden sürdürülebilmesine katkı koyan Bakan Ataoğlu’na teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Aziz Kaya, Haziran ayı içerisinde halkı bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi ardıdnan geriye kalan işlemlerin tamamlanacağını belirterek, Lefke İmar Planı’nın tamamlanacağını belirtti.

Güzelyurt Belediyesi’nden Tarihi Güzelyurt Tren İstasyonu’na anlamlı katkı…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Vasıf Palas Müzesi’nde yaptığı incelemelerin ardından, Güzelyurt’ta İngiliz Koloni döneminde inşa edilen, Güzelyurt –Evrihu hattının üzerinde bulunan ve restorasyonuna 2017 yılında yine Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde, “Her İlçeye bir müze” projesi kapsamıdan başlatılan Güzelyurt Tarihi Tren İstasyonu’nda incelemelerde bulunmak üzere Güzelyurt’a gitti.

Bakan Ataoğlu, restorasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak, iç dekorasyon çalışmalarının başlatılacağı Güzelyurt Tarihi Tren İstasyonu Müzesi’nde yaptığı incelemenin ardından, restorasyon çalışmaları sırasında katkı koyan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Bakan Ataoğlu burada yaptığı açıklamasında, Tarihi Güzelyurt Tran İstasyonu’nun restorasyonunun ilk gününden tamamlanmasına kadarki süreçte önemli katkılar ortaya koyan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu, Güzelyurt’un tarihi için çok önemli bir yeri olan Tren İstasyonu Müzesi’nde sergilenmek üzere, Güzelyurt Belediyesine ait olan ve o dönemi simgeleyen trenin, Güzelyurt Belediyesi tarafından, restorasyon ve bakım çalışmaları yapılarak, müzede seregilenmek üzere Turizm ve Çevre Bakanlığı’na hibe edilmesi kararından dolayı da Başkan Özçınar’a teşekkür etti.

Özçınar: “Tarihi Tren İstasyonu Müzesi, bölgemize ivme katacaktır”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmasında, Güzelyurt’un daha da gelişebilmesi adına, Tarihi Tren İstasyonu’nun restorasyonu ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Önemli olan bu tarihi restorasyona insanlarımızın anlam katmasıdır. İnanıyorum ki, bölgemizin canlanmasına büyük katkısı olacaktır” dedi.

Özçınar, özellikle Güzelyurt kent girişinin planlanarak daha da gelişmesine klatkı sağlayacak bu projenin en başından sonuna kadar büyük hassasiyet gösteren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve çalışmalara katkı koyan herkese, Güzelyurt halkı adına teşekkür etti.

Ataoğlu: “16 yıldan beridir atıl duran Güzel Sanatlar Müzesi için kolları sıvadık”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Tarihi Tren İstasyonu incelemesi ardından Girne’ye giderek, burada bulunan ve 16 yıldan beridir kapalı olan Güzel Sanatlar Müzesi’nde incelemelerde bulunarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Ataoğlu, 16 yıldan beridir atıl bir vaziyette olan Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin, yeniden ülke turizmine ve kültürüne kazandırılması adına çalışmaların başlatıldığını belirtti.

“Her İlçe’ye bir Müze kazandırılması projemiz kapsamında, Lefke Vasıf Palas, İskele’de açılan Müze, Güzelyurt Tren İstasyonu ve Mağusa’daki Şömüneli Ev’in açılma aşamasına gelmiş olması ve Girne İlçesi ile ilgili olarak da projesi hazır, müze haline gelebilmesi adına bloke işlemi ve ihale sürecinin en kısa süre içerisinde başlatılarak, Müze olarak hayat bulması yönündeki kararlılığımız ortadadır” diyen Bakan Ataoğlu, bu çalışmaların ülke turizminin geliştirilmesi ve çeşitliliğin arttırılması noktasında çok önemli olduğuna dikkat çekti.