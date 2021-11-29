Atakara: 21. Yüzyılın şehirlerinin artık ‘Akıllı Şehirler’ olarak tasarlanmalı

UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Cemil Atakara, İskele imar planının yayınlanması ile Kıbrıs’ın ilk akıllı şehrini oluşturma fırsatının yitirilmiş olduğunu söyledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemil Atakara, İskele imar planının yayınlanması ile Kıbrıs’ın ilk akıllı şehrini oluşturma fırsatının yitirilmiş olduğunu ifade etti.

Şehirlerin 19. Yüzyılın sonlarında ekonomik, sosyal ve politik etmenler ile değişime uğramaya başladığını dile getiren Atakara, “Fazla göç alan ve plansız gelişen şehirler altyapı, üst yapı, iletişim, ulaşım, eğitim, sağlık gibi çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalıyor” açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Atakara, teknoloji ve inovasyon temelinde yaklaşımların takip edilmesi ve doğru planlama ile var olan sorunların çözümlenebileceğini belirterek, “Ancak en doğru yöntem başından tasarlanarak hiç böylesi sorunların yaşanmamasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Yüzyılın şehirlerinin artık ‘Akıllı Şehirler’ olarak tasarlanması gerektiğini söyleyen Atakara, “Rudolf Giffinger Akıllı Şehir kavramını; bölgesel rekabet, ulaşım, ekonomi, kaynak kullanımı, insan ve sosyal sermaye, yaşam kalitesi yönetiminde halkın katılımı ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak tanımladı” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Atakara, akıllı insan, akıllı yönetim, akıllı sağlık, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı altyapı, akıllı enerji ve akıllı teknolojilerin akıllı şehir bileşenlerinin yapı taşlarını oluşturduğunu kaydederek, “Bu kriterlerde oluşturulan şehriler kendi kendine yeten tarımsal kaynak, enerjiyi, su ihtiyacını hesaplayıp karşılamak için çözüm üretmek ile birlikte, kendi sınırları içinde kolay ulaşım ağını oluşturarak devlet daireleri, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden en kolay ve zahmetsiz şekilde faydalanabiliyor” dedi. Kuzey Kıbrıs’ta yerel hizmetlerin yukarıda anlatılan unsurların plansız ve dağınık bir şekilde büyüdüğünü dile getiren Atakara, “Bu büyüme imar planları ile desteklendiği koşullar bağlamında sağlıksız bir şekilde yürütülüyor” bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Atakara, emniyet ve güvenliğin akıllı şehirler için bir diğer önemli nokta olduğunu işaret ederek, “Doğal afetlere yönelik tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan bu ölçüt, kamu güvenliğinin sağlanması için gereklidir” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir yenilikçi şehirler oluşturma, gelecek nesillere tarım yapabilecek alanlar sağlama, atıklarla dolu bir çevre bırakmadan, temiz su ihtiyacını karşılamakla birlikte kolay ulaşım, temiz deniz, temiz hava ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın temel hedefler olması hatırlatmasında bulunan Atakara, “Ülkedeki imar planlarının bu değerler üzerinden hazırlanmaları önemlidir” ifadesini kullandı.