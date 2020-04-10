Atakan: Uçuş ekibi bulmak güç, izin almak zor

Havadis Web TV’de açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC’ye 10 Mart 2020 tarihinden bugüne İngiltere’den 4, Türkiye’den 4 charter uçuş yapıldı. KKTC’den 56 bin civarında çıkış olurken 18 bin civarı da giriş oldu. Bu güne kadar 1680 kişi karantinada kaldı, 981 kişi hala karantinada. Gözlem altına alınan temas kişilerin sayısının ise 94. Charter uçuşlarda dahil edilen tüm bacaklar fiyatın işçinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC’ye yapılan charter seferler ve denizyolu ile yapılan ulaşımlar ile ilgili bilgi verdi, bilet fiyatları konusundaki eleştirileri yorumladı. Bakan Atakan, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Bu akşam Ankara’dan Ercan Havaalanı’na gelecek olan son uçak sonrası ülkeye gelişleri bir süre askıya almak gündemde olabilir” dedi.

Atakan, 10 Mart 2020 tarihinden bugüne KKTC’den 56 bin civarında çıkış olurken 18 bin civarı da giriş olduğunu kaydetti. Bakan Atakan, KKTC’ye girişlerde 17 Mart 2020 tarihinden beri, her gelen vatandaşın karantinaya alınmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Bu güne kadar 1680 kişinin karantinada kaldığını kaydeden Atakan, hala karantinada olan kişi sayısının 981 olduğunu açıkladı. Atakan, gözlem altına alınan temas kişilerin sayısının ise 94 olduğunu söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugüne kadar İngiltere’den 4, Türkiye’den 4 charter uçuş düzenlendiğini, deniz yolundan ülkeye yapılan seferlerin ise sadece KKTC vatandaşlarına yönelik olduğunu dile getirdi. Atakan, bu akşam Ankara’dan yapılacak olan seferde 119 kişinin gelmesinin beklendiğini belirterek bu kişiler için 2 öğrenci yurdunun hazırlandığını dile getirdi.

“Tüm bacaklar fiyatın işçindedir” Charter uçuşlarda bilet fiyatlarına da değinen Bakan Atakan, “Charter uçuşlarda dahil edilen tüm bacaklar fiyatın işçindedir. Uçak, Antalya’dan İngiltere’ye boş gider, İngiltere’den yolcu alıp Antalya’ya gelir oradan da buraya gelir. Tüm bu yapı, ister istemez fiyatlara dahil ediliyor. Bir de olağanüstü durumdan dolayı uçuş ekibi bulmak uçuş izni almak kolay olmuyor” dedi.