Atakan: Sofi’nin kızına herhangi bir ayrıcalık yapılmadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün Türkiye’de karantinaya giderken polis ekiplerince otobüsten alınmasını değerlendirdi. Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün kızına ayrıcalık mı yapıldı ?

Hayır yapılmadı… Yapılması da mümkün değil zaten.. Türkiye Cumhuriyeti iç işleyişine müdahale etmek hele ki bir bürokratımızın buna müdahale etmesi fiilen mümkün değil arkadaşlar.

Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir torpil söz konusu değildir

Aklıselim bir şekilde konunun detaylarını öğrenmek isteyenler için;

Türkiye Cumhuriyeti risk sebebi ile uçuşların durduğu ülkelerde kalan vatandaşlarını tahliye edip Türkiye’ye getirebilme adına THY vasıtası ile bir dizi uçuş ayarladı. Bu ülkelerde kalan KKTC vatandaşlarının da bu uçuşlardan yararlanabilmesi adına TC DIş İşleri Bakanlığı nezdinde bir çalışma yapıldı ve bu çerçevede bu bölgelerden yapılan uçuşlara mümkün mertebe KKTC vatandaşlarının da alınıp İstanbul Havalimanı transit merkezine getirilmeleri ve oradan KKTC’ne ulaştırılmaları yönünde bir planlama yapıldı. Bu çerçevede İngiltere’den 24, Fransa’dan 2, İspanya’dan 1 vatandaşımız uçuş planlamasına dahil edildi. Sonrasında uçuşların bazıları iptal olunca bu sayı 19 oldu.

Gelen 18 KKTC vatandaşı İstanbul Havalimanı transit merkezine alındı. Yaşanan yoğun giriş sebebi ile 19. vatandaşımız atlandı, İstanbul içi karantina merkezine götürülürken THY yer hizmetleri hatasını farketti ve 19. vatandaşımızı transit merkezine almak isterken malum görüntüler ortaya çıktı. Burada SHD Müdürü’nün ne bir torpili, ne bir dahli ne de bir başka kayırma olması durumu yoktur.

Netekim bu şekilde gelen 18 vatandaşımız şu an Malpas gözlem merkezinde. 19. vatandaşımız da gelebilse o da şu an Malpas gözlem merkezinde olacaktı.

İlk planlama yapılacak toparlama işleminin bugün öğleye sarkacağı şeklindeydi. Dün gece yarısı sonrasına çekilince biz de hızlıca kararı erkene çektik. Dün gece bugün için alınan kararın öne çekilme sebeplerinden biri de bu transit yolcuların ülkemize ulaşma uçuşunun planlanandan erkene alındığı bilgisinin verilmesidir.

Kısacası;

Herhangi bir torpil, iltimas, ayrcalık yoktur. Bu vatandaşımız gelebilmiş olsaydı şu an gözetim merkezinde olacaktı.

Sosyal medya ve “kirli” bilgi üzerinden nerdeyse sosyal bir lince dönen süreç içinde gerçekten bir suçu olmayan bir aile, anne/baba perişan ediliyor.

Buna kimsenin hakkı yok.. Bugün başkasına yarın bizlere.

Ülke olarak toplum olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci ancak ve ancak el birliği ile atlatabiliriz. Bu bağlamda lütfen, ortaya koyulan emeğe ve çabaya birazcık olsun saygı duyun ve güvenin. Özellikle “kirli” bilgilerden uzak durun.

Saygılarımla”