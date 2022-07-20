Atakan: Ligleri düzenlememek sporcuları cezalandırır

Basketbol Federasyonu’nda kulüplerin talebi doğrultusunda başkanlığa soyunan Eser Taçoy’un girişimlerini, beraber çalıştığı arkadaşı efsane basketbolculardan Buran Atakan’a sorduk: Atakan: “Basketbol hak ettiği kişilere teslim edilecek”

Basketbolda yönetim ile hakemler ve kulüpler arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve spor basınından bazı isimlerle yaşanan tartışmalar genel kurul söylemlerini ortaya çıkardı. Geçmiş yönetim döneminde aktif olarak görev alan Eser Taçoy’un başkan adaylığı gündeme gelirken, ülkemiz basketbolunun efsane isimlerinden Buran Atakan’ın ismi de Taçoy ile birlikte anılıyor.

Mevcut başkan Orhun Mevlit ve başkan adaylığı için ismi geçen Eser Taçoy ile değil de basketbol emekçilerinden Buran Atakan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik ve yaşanan süreci bizler için değerlendirdi.

Buran Atakan geçmişten günümüze yaşananları şu sözlerle anlattı.

“Başkan ve avukat ile görüştüm”

“Federasyon Başkanı Orhun Mevlit ve Avukat Çağda hanım ile birlikte geçtiğimiz aylarda bir araya geldik birlikte yemek yedik sohbet etti. Bazı kulüpler ve bazı hakemler bizlerden yardım istedi. Biz de gördüğümüz ve bize aktarılan sıkıntıları başkan ve avukat hanımefendiye aktardık.

Camiada karşılıklı hoş olmayan bazı sorunlar yaşandı. Ben 1981 yılından beridir basketbolun içerisindeyim. Geçmişte de sorunlar yaşanmadı mı yaşandı! Ama bu denli olmadı.

Federasyon başkanı, federasyon icraatları, spor basını, kulüp yöneticileri başkanları ile farklı farklı zamanlarda tartışmalar yaşandı. Mahkemelik oldu federasyon.

Bu boyutta sorunlara hiç şahit olmadık hiç duymadık daha önce. Spor basınından bazı kesimler ile karşılıklı sözlü ve mesaj yoluyla yaşanan diyalog hiç hoş değil. Bu yakışmaz bizlere.”

Federasyon orkestra şefliği yapmalı

“Ülkemizde spor kulübü yönetmek kolay değildir. Federasyonlar nasıl ki maddi sorunlar yaşıyor, kulüpler daha çok yaşıyor çünkü bir de bünyesinde bulundurduğu sporculara karşı bireysel sorumluluklar da vardır ve bunları zamanında yerine getirmekle mükelleftirler.

Kulüpleri yönetmek, kulüp idareciliği yapmak çok değerlidir. Basketbolun federasyon ile kulüpler arasında kavgaya, başkan ile yöneticiler arasındaki kavgaya veya tartışmaya ihtiyacı yoktur.

Bir oyundur basketbol. Dünyada futboldan sonra ikincidir. Basketbol şov oyunudur, eğlencedir.

Sporcuları, fedakar yöneticileri, hakemleri, basın mensupları ile vardır. Federasyon bunlara orkestra şefliği yapar, dağıtmaz bu çarkı.”

“Ligleri düzenlememek sporcuları cezalandırır”

“Gelinen aşamada kulüplerin önemli desteği ile Eser Taçoy başkan adayı çıktı. Benden de yardım istediler ben de yardım edeceğimi, basketbolun iyi noktalara gelmesi için elimden geleni yapacağımı söyledim.

Sadece basketbolda değil tüm federasyonlarda maddi sıkıntılar var. Ama bu maddi sıkıntıları ve sorunları mazaret göstererek ligleri düzenlememek sporcuları cezalandırır. Biz zamanında antrenman kaçırırdık, antrenman yapamazdık diye çok üzülürdük. Kaldı ki ligler düzenlenmedi.

Şimdi Eser Taçoy ismi gündeme atılınca düzenlenmeyen ligler düzenlenmeye başlandı. Demek ki yapılabilirdi.

Devleti suçlarken oyuncuların gününü çalmak hoş değil.”

“Kaos ve kavga değil, uzlaşı ve başarı zamanı”

“Basketbolda artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Basketbola bir şeyler verecek yöneticiler gelmesi gerekir. Efendi, dürüst bir insan olan Eser Taçoy’un basketbola katkı koyacağını düşünürüm.

Ağustos ayının başından itibaren kulüplere ziyaretler başlayacak ve kulüplerin bu konuda kararlı olduklarını biliyoruz ama olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza toplanacak.

Basketbol hak ettiğini kişilerin eline teslim edilecek. Kaosa değil, kavgaya hiç değil, uzlaşıya ihtiyaç vardır ve başarı zamanıdır”