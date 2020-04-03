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Atakan: Çekler Posta İlçe Merkez şubelerine yönlendirildi

3 Nisan 2020

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Güney Kıbrıs’tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirildiğini söyledi. Atakan şunları yazdı;

“Güney Kıbrıs’tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirilmiştir. Bu gün yapılan çalışmalar ve planlama doğrultusunda;

* Lefkoşa ilçe sınırları içindeki tüm adreslere tevziat yapılmıştır. Bağlı köylerin çekleri pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubemiziden saat 10:00 – 12:00 arasında taşıyıcı acentlerimize teslim edilecektir.
*Güzelyurt ve Lefke ilçeleri tüm ilçe sınırları içerisinde, çekler dağıtılmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentlerine teslim edilmiştir.
*Girne Merkez Şubesi çeklerinin tümünü ilçe sınırları içerisinde tevziatını yapmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentlerine teslim edilmiştir. (Not: Lapta köyü çekleri pazartesi günü dağıtılacaktır)
*Mağusa ve İskele ilçeleri Merkez Şubelerine çekler ulaşmıştır, dağıtımları ise pazartesi günü yapılacaktır.

Bu süreçte gerekli çalışmayı titizlike gerçekleştiren tüm Posta Dairesi amir ve çalışanlarına teşekkür ederim.”

 



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