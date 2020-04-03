Atakan: Çekler Posta İlçe Merkez şubelerine yönlendirildi

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Güney Kıbrıs’tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirildiğini söyledi. Atakan şunları yazdı;

“Güney Kıbrıs’tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirilmiştir. Bu gün yapılan çalışmalar ve planlama doğrultusunda;

* Lefkoşa ilçe sınırları içindeki tüm adreslere tevziat yapılmıştır. Bağlı köylerin çekleri pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubemiziden saat 10:00 – 12:00 arasında taşıyıcı acentlerimize teslim edilecektir.

*Güzelyurt ve Lefke ilçeleri tüm ilçe sınırları içerisinde, çekler dağıtılmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentlerine teslim edilmiştir.

*Girne Merkez Şubesi çeklerinin tümünü ilçe sınırları içerisinde tevziatını yapmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentlerine teslim edilmiştir. (Not: Lapta köyü çekleri pazartesi günü dağıtılacaktır)

*Mağusa ve İskele ilçeleri Merkez Şubelerine çekler ulaşmıştır, dağıtımları ise pazartesi günü yapılacaktır.

Bu süreçte gerekli çalışmayı titizlike gerçekleştiren tüm Posta Dairesi amir ve çalışanlarına teşekkür ederim.”