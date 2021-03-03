Atakan: Böyle ‘guduru’ yapalım da sonra bakarız olmaz

Tolga Atakan ”Şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu süreç deneme yanılma şeklinde götürülemeyecek kadar hassas.” diyerek 1 hafta olmadan 2. NOTAM yayınlanmasını eleştirdi.

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni bir NOTAM yayımlayarak uçuşları yeniden kısıtlamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atakan ”Şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu süreç deneme yanılma şeklinde götürülemeyecek kadar hassas. Bu süreçte yapılacak en ufak hatanın bedeli normal zamanlardakinden çok daha farklı olur” ifadelerini kullandı.

İşte Atakan’ın açıklaması şöyle:

Yeni bir Notam yayımlanarak uçuşlar yeniden kısıtlandı. Daha 1 hafta olmadı. İlk Notam yayımlandığında “bir anda tüm kısıtlamaları kaldırmayın, karantina kapasitemize paralel bir planlama yapın. Gerekirse kademeli bir artırım yapın böyle “guduru” yapalım da sonra bakarız olmaz” diye uyardığımızda Sn. Başbakan “her şey planlandı, hiç bir sorun olmayacak” demişti. Hatta “Havacılık plan program işidir, bir uçuş planlaması basit bir şey değildir. Şimdi planlamalar yapılacak 3-4 gün sonra kaldırdım diyeceksiniz bu olmaz” uyarımıza da Sn. Başbakan “Dünyada havacılık krizde, uçaklar yatıyor zaten, sorun olmaz” demişti .. 1 hafta olmadan aslında hiç bir şeyin planlanmadığını, bir çalışma yapılmadığını ve gelen yolcular ile kapasitelerimizin fazlası ile aşıldığını gördük. Şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu süreç deneme yanılma şeklinde götürülemeyecek kadar hassas. Bu süreçte yapılacak en ufak hatanın bedeli normal zamanlardakinden çok daha farklı olur. İşte bu düşüncelerle salt muhalefet etmek için değil, doğruya yöneltmek için, yardımcı olmak için uğraşıyoruz ama sonuç ortada.. Yönetim beceriksizliğine inat yorulmadan, sıkılmadan doğruları, tecrübelerimizi anlatmaya devam edeceğiz..