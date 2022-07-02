Astronotlarda kemik yoğunluğunun kaybolduğu tespit edildi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalan astronotlar üzerinde yapılan bir araştırmada, astronotların, uzaya gittiklerinde kaybettikleri kemik yoğunluğunu tamamen kazanamadıkları ortaya çıktı.

Araştırmaya, yaş ortalaması 47 olan 17 astronot katıldı.

14 erkek ve 3 kadın astronotun el ve ayak bileklerindeki kemik yoğunluğu analiz edildi.

Dünyaya döndükten bir yıl sonra 9 astronotun kemik yoğunluğunda tamamen iyileşme görülmediği, kalıcı kayıp olduğu tespit edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’da 4 ila 7 ay arasında kalan astronotların iyileşme sürecinin daha yavaş olduğu da dile getirildi.

Bilim insanlarına göre, egzersiz ve kas hareketlerinin yapılması kemik yoğunluğu kaybını azaltabiliyor.