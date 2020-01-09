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“Aşşa (Paşaköy) kayıplarının akıbetinin belirlenmesi için her türlü çaba sarf edilecek”

9 Ocak 2020
Fotis Fotiu

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, “Aşşa” (Paşaköy) kayıplarının akıbetinin belirlenmesi için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceklerini belirtti.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün, sözde “Aşşa”(Paşaköy) Muhtarı Yeorgios Yoannu başkanlığındaki “Aşşa” örgütlerinden bir heyeti kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Fotiu ile heyet arasındaki görüşmede, “Aşşa” (Paşaköy) kayıplarının, “Ornithi” “Ornithi” (Ekmekçiler) bölgesinden, “kasıtlı olarak alınıp taşınmasıyla” ilgili konu ele alınırken bu ciddi sorununun çözümlenmesi amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında direk olarak üstlenilecek faaliyetlere de karar verildi.

Gazete görüşmede, kazı çalışmalarında yaşanan gecikmelerin yanı sıra “Aşşa” (Paşaköy) kayıp yakınlarının yaşadıkları trajedi, ve bunların; “özellikle Türkiye tarafından olmak üzere tüm müdahil taraflarca insani açıdan göğüslenmesinin” de ele alındığını belirtti.

Habere göre Fotiu, görüşme sırasında kayıp yakınlarının ailelerine destek ve dayanışma belirtirken, son “Aşşa” kaybı bulunana kadar her türlü çabayı sarf etmeye devam edecekleri teyidinde de bulundu.



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