Aşk Yusuf Güney’le dile gelecek

GİRNE’DE ROMANTİZM TAVAN YAPACAK:

Türkiye’nin romantik şarkılarıyla beğeni kazanan sanatçılarından Yusuf Güney 14 Şubat Sevgililer Gününün gecesinde Çatalköy’deki Malpas Hotel’de sevenlere söyleyecek

Sevgililer Günü arifesinde bulunduğumuz şu günlerde ülkemiz otelleri ve mekanları da güne özel programların hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Romantizmin doruklarda yaşanacağı programlardan biri Malpas Hotel’de gerçekleşecek. Aşk şarkılarının sevilen sanatçılarından Yusuf Güney 14 Şubat Sevgililer Gününde Malpas’ın sahnesine taht kuracak.

“Sevdaluğun Sarmadı”, “Sualsiz”, “Melekler Seni Bana Yazmış” gibi şarkılarıyla beğeni kazanan sanatçı bu kez güzelim repertuarını aşıklar için seslendirecek. Aşkın ve romantizmin dile geleceği geceye yoğun bir katılımın olması bekleniyor.