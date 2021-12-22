Aşk olsun size çocuklar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarına katılan minik yüzücülerimiz çok güzel dereceler elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlendi. Ülkemizden de 12 yaş kategorisinde sporcular final müsabakalarında mücadele etti.

Su Sporları Federasyonu bünyesinde oluşturulan “Kuzey Kıbrıs Yüzme” takımı, antrenörler Mehmet Gürcenk ve Avni Cankur eşliğinde katıldığımız müsabakalarda yüzücülerimiz güzel neticeler elde etti.

Yetenekli yüzücüleri ve ileri ki yıllarda gelişim takibini yapabilmek için düzenlenen büyük finale bu yıl 76 bölgeden 144 kulüp 650 sporcu katıldı.

Müsabakaya katılan Kuzey Kıbrıs Yüzücülerinin aldıkları dereceler şöyle;

Mehmet Araz Özçevik

50 sırt 00:34.29 A2 barajını geçti/12 yaş uzun kulvar KKTC rekoru

100 sırt 01:15.34 A2 12 barajını geçti/12 yaş uzun kulvar KKTC rekoru

100 serbest 01:08.86 A1 barajını geçti

50 serbest 00:31.60 A2 barajını geçti

Deniz Bender

50 kelebek 00:31.78 A3 barajını geçti

100 kelebek 01:11.56 A2 barajını geçti

200 kelebek 02:44.00 A2 barajını geçti

50 serbest 00:29.91 A3 barajını geçti

Barkan Cem Aykut

200 kurbağa 03:02.26 A2 barajını geçti

100 kurbağa 01:23.46 A2 barajını geçti

50 kurbağa 00:37.15 A3 barajını geçti

Atlas Katrancıoğlu

100 serbest 01:07.05 A1 barajını geçti

50 serbest 00:29.88 A3 barajını geçti

100 sırt 01:17.84 A1 barajını geçti

50 sırt 00:36.04 A1 barajını geçti

Boran Bora

50 serbest 00:30.40 A2 barajını geçti

100 serbest 01:07.56 A1 barajını geçti

400 serbest 05:02.78 A2 barajını geçti

Demir Kıralp

50 serbest 00:32.94 A1 barajını geçti

50 kelebek 00:34.91 A1 barajını geçti

200 karışık 02:57.21

100 serbest 01:11.40

Deniz Şan

50 serbest 00:31.40 A2 barajını geçti

100 serbest 01:10.51 A1 barajını geçti

50 kelebek 00:35.27 A1 barajını geçti

Gülsen Balcı

50 serbest 00:32.68 A1 barajını geçti

100 serbest 01:11.14 A1 barajını geçti

50 sırt 00:38.58 A1 barajını geçti.

4*50 m karışık erkek bayrak (02:10.84)

Mehmet Araz Özçevik, Barkan Cem Aykut, Deniz Bender, Atlas Katrancıoğlu – 12 yaş yüzülen en iyi derce

4*100 m serbest bayrak (4:27.75)

Deniz Bender, Boran Bora, Mehmet Araz Özçevik, Atlas Katrancıoğlu – 12 yaş yüzülen en iyi derece

4*100 m serbest karışık bayrak (4:33.36)

Boran Bora, Gülsen Balcı, Deniz Şan, Atlas Katrancıoğlu – 12 yaş yüzülen en iyi derece

4*50 m karışık karışık bayrak (02:20.29)

Gülsen Balcı, Barkan Cem Aykut, Demir Kıralp, Deniz Şan – 12 yaş yüzülen en iyi derece.