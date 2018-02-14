Aşk dile gelecek

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burayy

DOLU DOLU BİR SEVGİLİLER GÜNÜ:

Sevgililer Günü vesilesiyle Türkiye’nin Yusuf Güney ve Osman Çelik gibi ünlü sanatçılarının beş yıldızlı otellerimizde yankılanacağı bu gece barlarımız ve restoranlarımız da ülkemiz sanatçılarının programlarıyla gönüllere akacak.

Şubat ayının çiftler için en özel günü olan Sevgililer Günü geldi çattı. Aşkın ve romantizmin çiftler arasında yoğun bir şekilde hissedileceği bu özel gün için ülkemiz otelleri, barları ve restoranları da birbirinden özel programlar hazırladı.

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Otellerin büyük çoğunluğunun Sevgililer Günü kutlamasını önümüzdeki hafta sonuna bırakmasıyla birlikte restoranlarımız ve barlarımız çiftler için bu geceye özel çok seçkin kutlamalar hazırladı. Hala Sevgililer Gününe özel plan yapmamış olanlara bu gece ve önümüzdeki hafta sonunun birbirinden cazip romantik programlarını derledik.

İşte aşkın dile geleceği Sevgililer Günü kutlamaları:

 

Hoteller:

Yusuf Güney                                              Malpas Hotel                              14 Şubat 2018 Çarşamba

Osman Çelik ve orkestrası                    Golden Cage                               14 Şubat 2018 Çarşamba

Ebru Gündeş                                              Merit Royal                                 17 Şubat 2018 Cumartesi

Cengiz Kurtoğlu                                         Merit Lefkoşa                             16-17 Şubat 2018 Cuma-Cumartesi

Buray                                                             Acapulco Hotel                          17 Şubat Cumartesi

İrem Derici                                                  Salamis Hotel                              17 Şubat Cumartesi

Sıla                                                                 Merit Park Hotel                         17 Şubat 2018 Cumartesi

 

Barlar ve Restoranlar (Bu Gece):

Whispers Music Bar: İnci Moreket

Cabrio Lounge & VIP Bar: Eda Girgin

Barfly Bar: Arda ve Alkapon

1984 Bahçe: Eril Cambaz

The Shamrock Live: Ahmet Evan

Bibliotheque: Irmak

Duble Meyhane: Mehmetcan – Barış – Nil Kırlangıç

Meril Restaurant: Demet – Füsun – İrfan

Kara Faki Restaurant: Burçin – Işık

Akşamcı Meyhanesi: Kandıralılar Fasıl Grubu

Sky Lounge&Bar: Yağmur Özerem

Nazende Ocakbaşı Restaurant: Ebru Özsoy

The Pine House Restaurant: Şermin Sekizler