Aşırı sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi. 26 yaşındaki Muzaffer Kürşat Ataç yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 03:05 raddelerinde, Girne Alsancak çevre yolu 0-1 kilometreleri üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden Muzaffer Kürşat ATAÇ (E-26), yönetimindeki JJ 050 plakalı jeep sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak aracının ön alt kısmı ile beton su kanalına çarpmıştır. Çarpmadan sonra tekrar yola giren JJ 050 plakalı araç yolun sağından yoldan çıkarak yolu ortadan ikiye ayıran çelik bariyerlere aracının sağ arka yan kısmı ile çarpmıştır. Çarpmadan sonra yine yoluna devam eden JJ 050 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak sol ön kısmı ile taş duvara çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JJ 050 plakalı araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip taburcu olmuş ve tutuklanmıştır. Tahkikat devam etmektedir.